«Теневая элита шпионов»: Эван Гершкович выпустил расследование о работе контрразведки ФСБ 13.12.2024, 18:45

Он стал первым иностранным журналистом, осужденным российским судом за шпионаж, со времен холодной войны.

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России на 16 лет колонии за шпионаж и освобожденный в результате обмена в августе 2024 года, опубликовал свое первое расследование после возвращения в США, пишет BBC.

Оно посвящено департаменту контрразведывательных операций ФСБ, который, как пишет WSJ, стоит за делом Гершковича и других фигурантов дел о шпионаже в России.

Это же подразделение готовит обмен иностранцев на осужденных на Западе россиян. На их счету возвращение в Россию Вадима Красикова, экс-сотрудника российских спецслужб, осужденного в ФРГ за убийство и обменянного на Гершковича.

Героя своего первого после освобождения журналистского расследования репортер WSJ Гершкович встретил в самолете, который увозил его из России, где он провел за решеткой 16 месяцев. Его зовут Дмитрий Минаев, он возглавляет департамент контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ.

По данным WSJ, именно он руководил как арестом, так и последующим обменом журналиста.

Журналист был арестован во время командировки на Урал в 2023 году, а в июле 2024 приговорен к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Он стал первым иностранным журналистом, осужденным российским судом за шпионаж, со времен холодной войны.

1 августа его и еще 15 осужденных иностранцев и российских оппозиционеров обменяли на восемь граждан России, в том числе экс-сотрудника ФСБ Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира. Это был крупнейший обмен такого рода с постсоветского времени.

О департаменте почти ничего не было известно раньше, пишет Гершкович и его соавторы (за двоими из них во время работы над материалом открыто следили — в Вене и в Вашингтоне). Они называют департамент «теневой элитой шпионажа». Именно ДКРО, по их мнению, создает в России «атмосферу политического преследования, которую спецдокладчик ООН по правам человека назвал беспрецедентной в новейшей истории».

В ДКРО, по информации WSJ, работает около 2000 человек, они получают высокие даже по меркам ФСБ зарплаты (издание не называет конкретные суммы). В последнее время штат департамента увеличился в два раза, об этом Гершковичу рассказали следователи на допросах. За успешные операции работникам полагаются бонусы.

У департамента широкий круг полномочий, он может привлекать к своим спецоперациям сотрудников из других подразделений ФСБ и получать любое необходимое прикрытие. «Как только собрана команда, они получают карт-бланш», — рассказал WSJ бывший сотрудник другой российской спецслужбы.

Руководство ДКРО, утверждает WSJ, имеет прямой доступ к Владимиру Путину. Генерал-майор Владислав Меньщиков, руководитель первой службы ФСБ, куда входит ДКРО, лично докладывал президенту об аресте Гершковича, пишет издание. Он настолько близкий президенту человек, что играет с ним в хоккей, знает WSJ.

Герой России за войну в Чечне, генерал-лейтенант Минаев, возглавляющий сам департамент контрразведки, непосредственно участвует в принятии решения об и аресте того или иного гражданина США и выбирает, на каких именно россиян его затем обменять, утверждают авторы расследования.

«Он понимает все, что происходит вокруг него — все, — сказал западный чиновник, встречавшийся с Минаевым несколько раз. — Он сразу же понимает, кто — железо, а кто — тряпка».

Глава ДКРО — непубличный человек, но он лично сопровождал обменянных иностранцев во время из вывоза из России 1 августа, представившись им «сотрудником ФСБ», и даже попал в кадр на одном из снятых тогда видео.

Вместе с Минаевым в самолете был Сергей Латков, бывший глава «десятого отделения» ДКРО, которое следит конкретно за иностранными журналистами. Сейчас Латков, по информации WSJ, работает в администрации президента.

Расследование проливает свет на то, как работает ДКРО. По данным журналистов, сначала департамент получил приказ добиться освобождения Красикова, а затем уже начал подбирать кандидатов на обмен. Для этого они организовали «кампанию по аресту американских граждан на российской территории, включая звезду баскетбола Бриттни Грайнер». Грайнер была осуждена за контрабанду наркотиков и в декабре 2022 года обменяна на россиянина Виктора Бута, признанного в США виновным в контрабанде оружия.

Гершкович был арестован с целью дальнейшего обмена на Красикова, следует из расследования. Он называет себя и бывшего американского морпеха Пола Уилана, также осужденного в России за шпионаж, «наживкой» для обмена Красикова.

«В одном из кабинетов Первого следственного управления, сидя под двумя портретами Путина и одного — Дзержинского, главный следователь по моему делу объяснил, что меня обвиняют в работе на ЦРУ на том основании, что ДКРО назвало меня таковым. Следователь сказал, что ему этого достаточно», — пишет Гершкович.

Этим деятельность ДКРО не ограничивается. Сотрудники департамента стоят за странными инцидентами с участием иностранцев в России, в том числе за таинственной смертью собаки американского дипломата в России, слежкой за детьми, попыткой вербовки ученика школы при посольстве и проколотыми шинами у машин дипломатов.

ДКРО также проявляет интерес к американцам среднего возраста с опытом службы в армии, которые прилетают в Россию, чтобы встретиться с женщинами (или мужчинами), с которыми они познакомились онлайн.

Департамент работает также в других странах, в том числе бывших республиках СССР, вербуя там сотрудников или похищая местных жителей для будущих обменов на сотрудников российских спецслужб, утверждает WSJ.

Наконец, именно этот департамент вместе с управлением военной разведки ФСБ организовал «чистки» в Минобороны России, пишет WSJ со ссылкой на западные спецслужбы.

В Украине ДКРО организует взрывы на железных дорогах и собирает информацию о высокопоставленных чиновников. Со ссылкой на украинские источники WSJ пишет о том, что глава ДКРО Минаев причастен к покушению на главу ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова.

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