Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по отбору на чемпионат мира 4 13.12.2024, 19:06

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Беларусь попала в группу с Грецией и Шотландией.

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне.

Команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников.

В первой корзине были восемь участников 1/4 финала Лиги наций, окончательно свои группы они узнают по итогам этих матчей.

Итоги жеребьевки:

Группа А: Германия/Италия (победитель в этой паре), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

Группа C: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь;

Группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан;

Группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария;

Группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения;

Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

Группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова;

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

Группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Напрямую в финальную стадию выйдут 12 победителей групп, еще четыре оставшихся путевки будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места, а также четырех сборных, попавших туда через Лигу наций.

Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

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