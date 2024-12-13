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Зеленский впервые провел технологическую Ставку

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  • 13.12.2024, 19:19
  • 1,608
Зеленский впервые провел технологическую Ставку
Владимир Зеленский

Обсудили защиту неба.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 декабря, провел первую встречу технологической Ставки. Ключевой темой стала защита неба от ракет и дронов россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Президент Украины объяснил, что технологическая Ставка — это специальный формат внедрения инноваций, которые необходимы для обороны страны. Участие принимают ученые и производители оружия, разработчики технологических решений для Сил обороны.

Также на встрече присутствуют необходимые командующие и представители армии, разведки и сил безопасности.

Он отметил, что участники встречи технологической Ставки обсудили ключевую задачу — защиту неба. Этот вопрос предусматривает противодействие российским «Шахедам» и ракетам.

«Уже состоялся длительный и достаточно подробный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту», - рассказал Зеленский.

По его словам, на следующей технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения.

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