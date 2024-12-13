США начали «историческую» переброску оружия в Украину 13 13.12.2024, 19:45

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Киев получит сотни тысяч снарядов и тысячи ракет.

США предпринимают масштабные усилия по наращиванию поставок вооружений Украине в последние недели президентства Джо Байдена. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с CNN. «Министерство обороны реализует историческую инициативу по переброске значительных объемов вооружений в Украину в течение следующих пяти недель. До середины января мы направим сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другое критически важное оборудование», — заявил неназванный представитель американской администрации.

Координацию усилий по поставкам возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Пентагон активно использует морские и воздушные маршруты для соблюдения установленных сроков доставки, уточняет CNN.

Тем не менее источник отметил, что ключевой проблемой Украины остается не нехватка оружия, а живая сила. Белый дом акцентирует внимание на решении кадрового вопроса, чтобы к 2025 году Украина находилась в максимально сильной позиции, добавил чиновник: «Мы готовы обучать мобилизованных солдат: если Украина решит мобилизовать дополнительные силы и направить их на учебные полигоны за пределами страны, мы предоставим необходимую подготовку. Однако решение о расширении мобилизации должна принять сама Украина».

12 декабря Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на сумму $500 млн. Он включает боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, гранаты, оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также подрывное и учебное оборудование.

Ранее администрация Байдена рекомендовала Украине снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы ускорить пополнение армии. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу, отметив, что проблема заключается не в количестве солдат, а в недостаточном оснащении имеющихся бригад. Приоритетом должны являться поставки вооружений и снижение военного потенциала России, подчеркнул Зеленский.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался за снижение расходов на помощь Украине. Он заявлял, что намерен пересмотреть объемы военной поддержки Киева и подчеркивал, что США уже вложили $350 млрд, тогда как Европа — всего $100 млрд. По его словам, союзники должны взять на себя равные обязательства. Однако министр обороны США Ллойд Остин в декабре отметил, что с 2022 года объем американской помощи Украине составил $62 млрд, а другие партнеры предоставили помощь на $57 млрд.

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