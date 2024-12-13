Протесты в Грузии поддерживает подавляющее большинство населения страны
- 13.12.2024, 20:14
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65%.
Текущие протесты в Грузии поддерживает подавляющее большинство населения страны.
Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPM Research, пишет «Новости Грузии».
На вопрос «Поддерживаете ли вы текущие протестные акции?», положительно ответили 65% респондентов.
Протестные настроения особенно преобладают среди граждан 18-34 лет. В этой возрастной группе положительно ответили 76%.
На вопрос, кого вы поддерживаете в сегодняшних реалиях, оппозицию выбрали также 65%, «Грузинскую мечту» лишь 22% респондентов.
При этом ровно половина (50%) считают, что политика правящей партии является пророссийской. Тех, кто считает ее прозападной, всего 17%.
61% участников опроса уверены, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы. 25% верят, что выборы были честными.
Исследование проводилось методом телефонного опроса с 3 по 12 декабря. Было опрошено 1600 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов не превышает +/– 2,5%.
С 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные акции протеста против остановки евроинтеграции действующей властью.