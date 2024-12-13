Польша во время председательства в ЕС будет добиваться усиления санкций в отношении режима Лукашенко
- 13.12.2024, 20:26
Об этом заявил глава МИД Польши.
Польша во время своего председательства в Европейском Союзе в первой половине 2025 года будет придерживаться последовательной политики в отношении Беларуси и России, в том числе добиваться усиления санкций и противодействовать их обходу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, представляя приоритеты польского председательства в сфере внешней политики.
«Девизом нашего председательства является безопасность Европы. По этой причине работа председательства будет сосредоточена на максимальной поддержке Украины, сохранении текущей политики в отношении России и Беларуси, а также укреплении безопасности и устойчивости Евросоюза», — заявил он.
«Целью председательства станет усиление санкций Евросоюза против агрессоров России и Беларуси и борьба с их обходом», — добавил министр.
Сикорский анонсировал проведение 25 февраля конференции, посвященной санкционной политике.
«Польское председательство будет стремиться к тому, чтобы Россия столкнулась с последствиями своей агрессии, как юридическими, так и финансовыми. Будем стремиться заручиться поддержкой государств-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины», — сказал он.
По словам польского министра, Польша также будет добиваться, чтобы Евросоюз не возвращался к сотрудничеству с РФ и Беларусью до окончания агрессии.