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Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень

  • 13.12.2024, 20:39
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень
Криштиану Роналду

Теперь пятикратный обладатель «Золотого мяча» оценивается в €12 млн.

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов Премьер-лиги Саудовской Аравии.

39-летний португальский форвард «Ан-Насра» Криштиану Роналду снизился в стоимости с €15 млн до €12 млн. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча» (на пике было €120 млн).

Он не входит в топ-10 самых дорогих игроков в Саудовской Аравии, где первое место занимает французский полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби (€35 млн; минус €20 млн).

В нынешнем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ан-Наср» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

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