The Guardian: Сирийские повстанцы год готовили свержение режима Асада 2 13.12.2024, 21:04

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Важную роль сыграли дроны.

Сирийские повстанцы начали готовить свержение режима диктатора Башара Асада год назад — в том числе и создавая единую военную группировку со специализированным подразделением дронов.

Об этом говорится в опубликованном 13 декабря материале издания The Guardian.

В своем первом интервью иностранным СМИ после падения 54-летнего правления режима семьи Асадов Абу Хасан аль-Хамви, глава военного крыла игравшего основную роль в восстании группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), рассказывал о том, что его подчиненные, базирующиеся на северо-западе Сирии, сперва наладили связь с повстанцами на юге. Далее был создан единый военный штаб, который поставил войскам цель окружить Дамаск с обеих сторон.

По его словам, несмотря на то, что планирование операции по вытеснению Асада началось год назад, повстанцы готовились к ней годами.

С 2019 года в HTS разрабатывали военную доктрину, которую использовала для превращения членов из разрозненных, неорганизованных оппозиционных и джихадистских группировок в дисциплинированные войска.

По словам Хасана аль-Хамви, в HTS понимали, что победы над режимом Асада не добиться без консолидации оппозиционных сил. В группировке предложили другим группировкам объединиться под её эгидой, а когда те отказались, их удалось принудить к объединению.

Конкретно Хасан аль-Хамви утверждает, что боролся против таких групп, как филиал Аль-Каиды Хуррас-ад-Дин, руководство которого отвергали более прагматичный исламистский подход HTS Вскоре HTS удалось стала доминирующей силой на северо-западе Сирии, отметило The Guardian.

Затем Хасан аль-Хамви взялся за подготовку бойцов группировки и разработку всеобъемлющей военной доктрины.

«Мы тщательно изучали врага, анализировали его тактику, как днем, так и ночью, и использовали эти знания для развития наших собственных сил», — сказал он.

Постепенно были созданы военные отделения, подразделения и силы безопасности, а затем HTS е начал производить собственное оружие, транспортные средства и боеприпасы, сообщили в The Guardian.

В HTS понимали, что для успешной борьбы с режимом Асада, который имел в своем распоряжени авиацию вкупе с поддержкой России и Ирана, нужно проявить творческий подход, чтобы максимально эффективно использовать сво ограниченные ресурсы.

Было создано подразделение беспилотников, которое объединило инженеров, механиков и химиков, а собственно производство дронов началось в 2019 году.

«Мы объединили их знания и поставили четкие задачи: нам нужны были разведывательные дроны, ударные дроны и дроны-смертники, с акцентом на дальность и выносливость», — сказал Хасан аль-Хамви.

Последней разработкой инженеров HTS стала новая модель беспилотника-смертника, которую сам аль-Хамви назвал Shahin, что в переводе означает «сокол» — «символизируя их точность и силу».

По информации The Guardian, юг Сирии находился под контролем режима Асада с 2018 года, и, несмотря на периодические бои с верными ему войска, местные повстанческие группы были вынуждены уйти в подполье, а значительная часть их военного руководства находилась в изгнании в Иордании.

С помощью HTS был создан оперативный штаб, объединивший командиров около 25 повстанческих групп на юге, которые координировали передвижения своих бойцов между собой и с HTS на севере. Цель состояла в том, чтобы силы HTS начали наступать на Дамаск с севера, а остальные повстанцы — с юга.

В конце ноября в HTS решили, что время пришло, сообщает The Guardian.

Армия России, которая оказывала режиму Асада большую часть авиационной поддержки, увязла в боях против в Сил обороны Украины. Иран и группировка Хезболла, которые помогали Асаду сухопутными войсками, сильно ослабли после ударов израильской армии, отмечают в издании.

HTS 27 ноября начали свою часть наступления и вошли в Алеппо уже 29 ноября. Боевики «Хезболлы» попытались защитить город, но вскоре отступили. После падения Алеппо продвижение повстанцев на севере казалось не остановить. Через четыре дня они взяла Хама, а 7 декабря начали наступление на Хомс. Город они взяли за несколько часов, сообщает The Guardian.

Согласно плану, повстанцы на юге должны были дождаться падения Хомса, чтобы начать собственное восстание на юге, но из-за народных волнений они начали раньше. Им удалось быстро вытеснить армию Асада из Дарайи и добраться до Дамаска раньше, чем силы HTS.

В ночь на 8 декабря режим пал, а Башар Асад бежал из страны с семьей в Россию, подытожили журналисты.

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