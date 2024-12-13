закрыть
13 декабря 2024, пятница, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Аргентины получит итальянское гражданство

1
  • 13.12.2024, 21:25
  • 1,312
Президент Аргентины получит итальянское гражданство
Хавьер Милей

Аргентинский лидер имеет право на него из-за происхождения.

Италия намерена предоставить гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею, известному своими либертарианскими взглядами и дружескими отношениями с премьером страны Джорджией Мелони.

Об этом пишет Il Post.

Итальянское гражданство Милей должен получить вечером в пятницу, 13 декабря, в рамках своего визита в Италию.

Аргентинский лидер имеет право на него из-за происхождения: бабушка и дедушка Милея мигрировали в Аргентину из Калабрии в начале ХХ века, и он часто упоминал об этом факте в публичных выступлениях.

Эту информацию, по данным СМИ, удалось подтвердить документально. Милей, к тому же, имеет хорошие отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, не в последнюю очередь из-за идеологической близости.

Как пишет Il Post, для Мелони это решение также является дипломатическим шагом, направленным на укрепление связей с Аргентиной и поиском новых рынков сбыта товаров – на фоне возможных тарифов США после прихода к власти Дональда Трампа.

Итальянское гражданство также получит младшая сестра Милея Карина, которая работает его главным политическим советником.

Хавьер Милей не будет первым президентом Аргентины с двойным гражданством. Маурисио Макри, который занимал эту должность с 2015 по 2019 год, также имеет итальянский паспорт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников