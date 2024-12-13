Отец футболиста сборной Германии признался, что подделал возраст сына 1 13.12.2024, 22:10

Юссуф Мукоко

Cделал на четыре года моложе.

Отец футболиста сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко Джозеф признался, что возраст игрока подделан. Об этом сообщает Bild.

В распоряжении газеты оказалось признание Джозефа Мукоко, которое он давал под присягой в суде.

«Зная, что дача ложных показаний является уголовным преступлением, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном и сыном моей жены Мари Мукоко. Он также не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун», — говорится в показаниях Джозефа Мукоко.

По словам Джозефа Мукоко, он сделал ему фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. «Затем я пошел в посольство, получил паспорт, а потом отвез его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь его дата рождения — 20 ноября 2004 года», — сказал Джозеф Мукоко.

Bild отметила, что подпись под показаниями соответствует подписи в паспорте Джозефа Мукоко.

Юссуфа Мукоко, который с 2016 года находится в системе «Боруссии», этим летом отправился в аренду в «Ниццу», где в 13 матчах забил два гола и сделал две результативные передачи.

В сборной Германии Мукоко провел два матча, один из которых был на чемпионате мира 2022 года.

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