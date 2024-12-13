Отец футболиста сборной Германии признался, что подделал возраст сына

Отец футболиста сборной Германии признался, что подделал возраст сына1
- 13.12.2024, 22:10
Cделал на четыре года моложе.
Отец футболиста сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко Джозеф признался, что возраст игрока подделан. Об этом сообщает Bild.
В распоряжении газеты оказалось признание Джозефа Мукоко, которое он давал под присягой в суде.
«Зная, что дача ложных показаний является уголовным преступлением, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном и сыном моей жены Мари Мукоко. Он также не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун», — говорится в показаниях Джозефа Мукоко.
По словам Джозефа Мукоко, он сделал ему фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. «Затем я пошел в посольство, получил паспорт, а потом отвез его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь его дата рождения — 20 ноября 2004 года», — сказал Джозеф Мукоко.
Bild отметила, что подпись под показаниями соответствует подписи в паспорте Джозефа Мукоко.
Юссуфа Мукоко, который с 2016 года находится в системе «Боруссии», этим летом отправился в аренду в «Ниццу», где в 13 матчах забил два гола и сделал две результативные передачи.
В сборной Германии Мукоко провел два матча, один из которых был на чемпионате мира 2022 года.