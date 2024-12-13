Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге
- 13.12.2024, 22:17
Сейчас политик проходит обследование в больнице.
Бывший спикер Палаты представителей США, член конгресса от демократов Нэнси Пелоси получила травму во время своего визита в Люксембург, сообщается на официальном сайте политика. Сейчас она проходит обследование в больнице.
Пелоси направилась в Люксембург с делегацией, чтобы отметить 80-летний юбилей наступления американских войск в Арденнах во время Второй мировой войны, уточняется в заявлении.
«В настоящее время спикер Пелоси получает прекрасное лечение от врачей и медицинских работников. Она продолжает работать и сожалеет, что не сможет принять участие в последующих мероприятиях <...>», — говорится в заявлении.
Пелоси 84 года. В ноябре ее переизбрали в палату представителей США. Она набрала 81,5% голосов избирателей, ее соперник получил только 18,5% голосов.