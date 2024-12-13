Ряд белорусских банков повысили ставки по кредитам
- 13.12.2024, 22:27
Подробности.
Ряд белорусских банков повысили ставки по кредитам на потребительские цели, жилищным кредитам и займам для бизнеса, пишет Myfin.by.
БНБ-Банк
Выросла ставка по кредиту «По-нашему» с 14% до 17,71% годовых, а также процентная ставка в грейс-период — с 5% до 6% годовых.
Приорбанк
Банк повысил ставки по следующим кредитам в белорусских рублях:
Онлайн-кредит Проще.net с 12% до 15% годовых по кредиту сроком на 1 год и с 15,5% до 17,5% годовых по кредиту сроком на 2−5 лет;
На белорусские товары с 9% до 12% годовых по кредиту сроком на 1 год и с 13,5% до 14,5% годовых по кредиту сроком на 2−7 лет;
Строительство под залог с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;
Покупка под залог с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;
Покупка под поручительство с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;
Дружная семья с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;
Кроме того, увеличена ставка по продукту Кредитная карточка с 15,5% до 17,5% годовых.
Белагропромбанк
Повысил ставки по кредитам для бизнеса:
Овердрафт для бизнеса с 14,5% до 15% годовых;
Экспресс-кредит с 14,5% до 15% годовых.