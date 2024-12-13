Ряд белорусских банков повысили ставки по кредитам 13.12.2024, 22:27

Подробности.

Ряд белорусских банков повысили ставки по кредитам на потребительские цели, жилищным кредитам и займам для бизнеса, пишет Myfin.by.

БНБ-Банк

Выросла ставка по кредиту «По-нашему» с 14% до 17,71% годовых, а также процентная ставка в грейс-период — с 5% до 6% годовых.

Приорбанк

Банк повысил ставки по следующим кредитам в белорусских рублях:

Онлайн-кредит Проще.net с 12% до 15% годовых по кредиту сроком на 1 год и с 15,5% до 17,5% годовых по кредиту сроком на 2−5 лет;

На белорусские товары с 9% до 12% годовых по кредиту сроком на 1 год и с 13,5% до 14,5% годовых по кредиту сроком на 2−7 лет;

Строительство под залог с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;

Покупка под залог с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;

Покупка под поручительство с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;

Дружная семья с 16% до 17,5% годовых, а также в грейс-период — с 14,5% до 16% годовых;

Кроме того, увеличена ставка по продукту Кредитная карточка с 15,5% до 17,5% годовых.

Белагропромбанк

Повысил ставки по кредитам для бизнеса:

Овердрафт для бизнеса с 14,5% до 15% годовых;

Экспресс-кредит с 14,5% до 15% годовых.

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