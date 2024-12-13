Пожар в витебском торговом центре ликвидирован 1 13.12.2024, 22:49

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Потребовалось четыре с половиной часа.

Пожар в торговом центре «Беларусь» в Витебске ликвидировали в 20:51, сообщает БелТА. Таким образом, на его ликвидацию потребовалось почти 4 с половиной часа, так как возгорание произошло около 16:30.

Пожар в витебском торговом центре «Беларусь» на улице Генерала Белобородова начался около половины пятого вечера в пятницу.

Сообщалось, что спасатели эвакуировали более 200 человек и приступили к тушению пожара.

Из официальных источников известно, что в Витебской областной больнице находятся 6 пострадавших. Еще один находится в больнице скорой медицинской помощи. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Известно, что еще трое человек обратились в медицинские учреждения самостоятельно.

По версии спасателей, было несколько очагов возгорания. При этом о версиях чиновники и сотрудники МЧС пока ничего не говорят.

К зданию прибыли местные топ-чиновники, проход к ТЦ перекрыла милиция.

Свидетельств очевидцев пока очень мало. Известно, что некоторые посетители ТЦ во время пожара не растерялись и, несмотря на опасность, выводили до последнего людей, которые успели испугаться, надышаться дымом и были дезориентированы.

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