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Глава Минобороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину

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  • 13.12.2024, 23:02
Глава Минобороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину
Гвидо Кросетто

Об этом он заявил во время встречи министров обороны европейских и североафриканских государств.

Италия готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине, сказал министр обороны Италии Гвидо Кросетто во время встречи министров обороны европейских и североафриканских государств в Мадриде. Об этом пишет агентство Ansa.

«Я надеюсь на скорейший разговор о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы играть эту роль, роль, в которой мы всегда выделялись как нация», — сказал Кросетто в разговоре с журналистами.

Впрочем, единой позиции по вопросу миротворцев в правительстве Италии нет, отмечает Ansa. Министр иностранных дел Антонио Таяни назвал дискуссию о миротворцах «преждевременной». «Давайте увидим, что случится, когда и если война закончится», — сказал он, добавив, что сначала важно добиться «справедливого» мира.

Отправку в Украину европейского миротворческого контингента для обеспечения режима прекращения огня поддерживает избранный президент США Дональд Трамп, рассказали The Wall Street Journal знакомые с ситуацией источники. По их словам, эта идея обсуждалась на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря. Трамп заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО и не будет отправлять в Украину американских военных, но хотел бы, чтобы европейские войска «мониторили» перемирие, когда и если оно будет достигнуто.

Численность контингента может составить до 40 тысяч солдат — такой сценарий, по данным Rzeczpospolita, обсуждали Франция и Польша. Президент Франции Эмманюэль Макрон — автор инициативы по отправке европейских военных в Украину — в ноябре обсуждал ее также на встрече с британским премьером Киром Стармером. По данным Le Monde, против по-прежнему выступает Германия, но дискуссии активизировались в последние недели после победы на выборах в США Трампа, который в ходе кампании обещал закончить войну за один день.

Готовиться к отправке европейских войск в Украину нужно в том числе для того, чтобы защитить ее от новой российской агрессии, если будет заключено мирное соглашение, говорил в ноябре министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Если США по-прежнему будут отказываться приглашать Украину в НАТО, Европе придется взять миссию по ее защите на себя, развернув на ее территории войска после окончания боевых действий, заявил он.

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