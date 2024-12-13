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Какие цены на Комаровке перед праздниками

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  • 13.12.2024, 23:29
Какие цены на Комаровке перед праздниками

Сало по 35 рублей, много фруктов и новогодних товаров.

До новогодних праздников остается совсем немного. Журналисты издания Blizko.by посетили главный рынок Минска и узнали, по каким ценам продаются ходовые товары, какой ассортимент и как украсили Комаровку.

В Минске на Комаровке уже царит новогодняя атмосфера. Различная иллюминация вовсю сияет на рынке. У главного входа красуется большая елка, огромное их количество, но уже в разы меньше, есть и в крытом помещении Комаровки.

«Что за папарацци ходит?»

Одна из продавщиц, услышав, ответ, что мы изучаем цены, крайне недовольно сказала: «Все понятно!». А другой продавец задался вопросом: «Что за папарацци ходит»?

Морковь стоит 1-4 рубля, а вот свекла в среднем — 4, картошка — 1-3, лук — 1,56-4, капуста — 1,19-2,8, редька — 1,49, чеснок — 12-23,9, перец — 5,9-15,5.

Что касается томатов, то на Комаровке выбор приличный. Есть и белорусские, и импортные. Самые дешевые нашли за 5,9 рубля за килограмм. В среднем они стоят 6-10 рублей, черри 7-30, азербайджанские — 10-15.

Баклажаны можно купить за 8 рублей за килограмм, а цукини уже по 7-10,5 рублей.

На зелень цены такие: салат листовой — 2,5 рубля за 100 граммов, салат айсберг — 1, рамен — 1,5, шпинат — 3,5, кинза — 4,5, лук — 1. Сельдерей стоит 6,9 рубля за килограмм.

Грибы вешенки стоят 10 рублей за килограмм, а шампиньоны — 8-10.

Фруктов тоже неплохой выбор. Киви стоят 5-35 рублей за килограмм, апельсины — 6,5-10, айва — 11, груши — 6,9-9,9, лимоны — 4-8.

Авокадо продают поштучно, их цена — 6-7 рублей за штуку. Это дорого, так как в магазинах их цена составляет 10 рублей за килограмм.

Появилась и фейхоа, она стоит 9-10 рублей.

Что касается яблок, то самые невостребованные стоят всего один рубль. Средняя цена — 3 рубля за килограмм.

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