Страны G7 договорились уважать территориальную целостность Сирии 14.12.2024, 1:32

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Лидеры стран G7 во время встречи 13 декабря обсуждали ситуацию в Сирии. Договорились уважать территориальную целостность страны после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает Sky News.

«Все лидеры согласились, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться в течение переходного процесса и в будущем», - говорится в заявлении G7.

Премьер-министр Британии Кир Стармар отметил, что «падение жестокого режима Асада следует приветствовать», но призвал быть осторожными относительно того, «что будет дальше».

Он также подчеркнул, что приоритетом должна быть безопасность сирийского народа, «одновременно поддерживая политический переход, который ведет к надежному, инклюзивному и несектантскому правлению от имени всех сирийцев».

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