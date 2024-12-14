Россия, вероятно, начала выводить свои войска из Сирии
- 14.12.2024, 5:43
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали спутниковые снимки российских военных баз. Согласно им, Россия начала подготовку к выводу своих войск из Сирии, пишут «Важные истории».
На фото видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124 (крупнейшие в мире грузовые самолеты, которые способны перевозить до 150 тонн груза), три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей — три Ан-32 и один Ан-72.
Washington Post пишет, что у самолетов открыты носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.
Кроме того, на снимках российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52. Аналитики Maxar предполагают, что его готовят к погрузке. Еще эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, который, видимо, тоже готовят к отправке домой.
Z-блогеры сегодня весь день публиковали видео российских военных колонн, движущихся по направлению к авиабазе Хмеймим.
В частности, «Военный осведомитель» выкладывал ролик, на котором проезжавший мимо человек спросил у российского военного, куда они направляются. Тот ответил, что в Россию.
Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии. О том, что российские корабли, которые находились в Сирии, покинули Тартус, сегодня писали немецкие СМИ со ссылкой на записку, которую распространило Министерство обороны страны.
При этом сегодня ТАСС сообщал со ссылкой на источники, что Россия все еще ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз в стране.