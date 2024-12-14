В Орле прогремели мощные взрывы: горит нефтебаза

В Орле прогремели мощные взрывы: горит нефтебаза4
- 14.12.2024, 8:38
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Пылает как минимум один резервуар.
В ночь с 13 на 14 декабря в российском городе Орле Орловской области прозвучали взрывы. Россияне жалуются на попытку атаки нефтебазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
«Жители Орла сообщают о мощных взрывах. Предварительно беспилотники ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу», - говорится в сообщении канала Baza.
Про атаку пишут и другие Telegram-каналы. Согласно другим кадрам, на местной нефтебазе возник пожар.
Канал ASTRA опубликовал кадры, на которых видно пожар на нефтебазе. По словам очевидцев горит как минимум один резервуар.
Тем временем «Осторожно, новости» добавляет, что после взрывов в Северном районе города в сторону объекта поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты.