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Стали известны новые подробности побега Асада из Сирии

  • 14.12.2024, 8:43
  • 3,886
Стали известны новые подробности побега Асада из Сирии
Башар Асад

Диктатор бросил родственников и чиновников на произвол судьбы.

Правитель Сирии Башар Асад тайно сбежал в Москву и оставил родственников и чиновников на произвол судьбы. Даже в его окружении не знали о его планах покинуть страну. Об этом пишет издание Reuters.

Как рассказали изданию источники, Асад почти никому не рассказывал о своих планах сбежать из Сирии после краха его правления. Зато помощников, чиновников и даже родственников обманули и держали в неведении.

За несколько часов до того, как он сбежал в Москву, Асад собрал около 30 руководителей армии и служб безопасности в Министерстве обороны и успокоил их, что российская военная поддержка приближается. Также призвал Сухопутные войска держаться. Об этом рассказал один из командиров на условиях анонимности.

По словам одного из помощников чиновника, приближенного к Асаду, он сказал руководителю своего президентского офиса, что закончил работу и собирается домой, но вместо этого направился в аэропорт.

Асад также позвонил своей советнице по СМИ Бутаини Шаабан и попросил ее прийти к нему домой, чтобы написать ему речь, сказал помощник, но женщина пришла, то увидела, что дома у Асада никого нет.

«Асад даже не выдержал. Он даже не сплотил собственные войска. Он позволил своим сторонникам столкнуться с собственной судьбой», — сказал Надим Гури, исполнительный директор регионального аналитического центра Arab Reform Initiative.

По словам трех помощников, Асад даже не сообщил своему младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизии армии, о своем плане отхода. По словам одного из источников, Махер улетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию.

Двоюродные братья Асада по материнской линии, Эхаб и Эяд Махлуф, так же остались в Сирии. Они на авто пытались сбежать в Ливан, но по дороге наткнулись на повстанцев, которые застрелили Эхаба и ранили Эяда. Официального подтверждения их смерти не было.

Сам Асад сбежал из Дамаска на самолете в воскресенье, 8 декабря, что положило конец его 24-летнему правлению и полувековой непрерывной власти его семьи, а также остановило 13-летнюю гражданскую войну в стране.

Последний премьер-министр Асада Мохаммед Джалали сказал, что разговаривал со своим тогдашним президентом по телефону в субботу вечером 7 декабря в 22:30.

«Во время нашего последнего звонка я рассказал ему, насколько сложная ситуация, и что существует огромное перемещение (людей) из Хомса в сторону Латакии, и что на улицах царит паника и ужас. Он ответил: «Завтра увидим. "Завтра, завтра» — последнее, что он мне сказал», — рассказал он саудовскому телеканалу Al Arabia TV.

Джалали сообщил, что попытался снова позвонить Асаду утром следующего дня, но ответа не было.

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