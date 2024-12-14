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Минчанин подошел к «ябатькам» и высказал все, что думает о Лукашенко

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  • 14.12.2024, 8:46
  • 3,760
Минчанин подошел к «ябатькам» и высказал все, что думает о Лукашенко

Речь была нецензурной.

В Ленинском районном суде Минска будут судить 36-летнего жителя столицы. Его обвиняют в «оскорблении» Лукашенко.

В ноябре 2024 года минчанин подошел к «инициативной группе», которая на перекрестке улиц Маяковского и Бородинской «собирала подписи» за «выдвижение» Александра Лукашенко и высказал все, что о нем думает, пишут «Минск-Новости». Как утверждается — в нецензурной форме.

Милиция задержала мужчину.

Минчанин был обвинен в «публичном оскорблении» Александра Лукашенко. Ему грозит до 4 лет колонии.

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