Минчанин подошел к «ябатькам» и высказал все, что думает о Лукашенко

Минчанин подошел к «ябатькам» и высказал все, что думает о Лукашенко2
- 14.12.2024, 8:46
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Речь была нецензурной.
В Ленинском районном суде Минска будут судить 36-летнего жителя столицы. Его обвиняют в «оскорблении» Лукашенко.
В ноябре 2024 года минчанин подошел к «инициативной группе», которая на перекрестке улиц Маяковского и Бородинской «собирала подписи» за «выдвижение» Александра Лукашенко и высказал все, что о нем думает, пишут «Минск-Новости». Как утверждается — в нецензурной форме.
Милиция задержала мужчину.
Минчанин был обвинен в «публичном оскорблении» Александра Лукашенко. Ему грозит до 4 лет колонии.