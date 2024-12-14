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Один из крупнейших российских банков предупредил о проблемах с картами Visa и Mastercard

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  • 14.12.2024, 8:58
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Один из крупнейших российских банков предупредил о проблемах с картами Visa и Mastercard

C 1 января карты россиян превратятся в «кирпич».

Некоторые банкоматы Т-банка (бывшего «Тинькофф») с 1 января 2025 года будут отклонять операции с картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Проблемы также могут коснуться терминалов банка, который входит в топ-10 в России по размеру активов и в топ-5 по объему средств физических лиц.

Карты продолжат работать для онлайн-платежей, заверили в банке, добавив, что для операций в банкоматах «рекомендуют использовать карту «Мир».

Источники РБК ранее сообщали, что к концу года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, которые шифруют данные карты во время связи терминала и банка при совершении оплаты. Будут ли работать такие карты в дальнейшем, решат сами кредитные организации.

Visa и MasterCard объявили об уходе из России весной 2022 года после начала вторжения в Украину.

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