К протестам в Грузии присоединились моряки
- 14.12.2024, 9:13
Собрать людей на митинги «помог» мэр Тбилиси.
На 16-й день антиправительственные протесты в Грузии, вопреки ожиданиям политической оппозиции, начались с самого утра и охватили весь город Тбилиси. Аналогичные акции проходят в других городах страны. Даже в Батуми, где сейчас сильный дождь и штормовой ветер, люди вышли на уличные акции протеста, пишет «Обозреватель».
Ранее оппозиция прогнозировала, что 12 и 13 декабря «будет затишье», поскольку выборы в парламенте назначены на 14 число – соответственно, на 14 декабря планировались и наиболее массовые протесты. Однако собрать людей на протестные митинги за день до часа Х «помог» мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В частности, было объявлено, что мэрия устанавливает у здания парламента Грузии елку, которую планируют «торжественно зажечь» завтра вечером. Намерения Кахи Каладзе уже начинать праздновать еще больше возмутили людей, так что на 16-й день антиправительственные протесты начались с самого утра.
Как известно, украинский Евромайдан превратился в Революцию именно в то время, когда власти планировали установить и зажечь «йолку» на площади Независимости.
Об этом вспомнила и действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что планы правящей партии относительно елки у здания парламента «являются бессмысленной провокацией». А назначенные президентские выборы в парламенте она назвала «пародией».
В Батуми, как сообщают из города, к протесту присоединились батумские моряки и психологи, выразив свою поддержку проевропейскому курсу Грузии.