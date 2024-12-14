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Десять человек пострадало на пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске

  • 14.12.2024, 9:22
Десять человек пострадало на пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

В пятницу вечером в Витебске горел ТЦ «Беларусь». По данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже. К тушению пожара было привлечено 20 единиц техники и более 80 работников МЧС.

Из торгового центра спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуированы. Минздрав сообщает, что в настоящее время в медицинских учреждениях Витебска проходят лечение 10 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Для пострадавших власти открыли линии психологической помощи, что может свидетельствовать о серьезности последствий. К зданию торгового центра приехало руководство города, отменены все запланированные на сегодня предпраздничные мероприятия. Возле торгового центра закрыто пешеходное движение.

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