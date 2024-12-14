СМИ: Часть территории Сирии попросилась в состав Израиля
- 14.12.2024, 9:27
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Речь идет о шести населенных пунктах.
Часть территории Сирии попросилась в состав Израиля после падения режима Асада. Речь идет о шести поселках на юге Сирии, где проживают друзы - арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама.
Об этом пишет Jewish Press.
Друзы опасаются преследования со стороны новых сирийских властей, среди которых есть радикальные исламистские группировки.
В Сети опубликовано видео народного собрания в одном из друзских поселений на юге Сирии, куда вошли израильские войска. Выступающий заявил, что проживающие здесь друзы хотят находиться под израильским правлением и просят Израиль не покидать деревни в южной части Сирии.
Сирийские друзы на протяжении долгого времени были лояльны режиму Асада, поскольку их традиция предписывает проявлять лояльность к властям страны, в которой они живут. Помимо Сирии, друзы также проживают в Израиле, Ливане и Иордании.
До начала гражданской войны в Сирии община друзов насчитывала порядка 700 тысяч человек.
Накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с духовным лидером израильской друзской общины Мавафеком Тарифом, в ходе которой обсуждалось обеспечение стабильности на южных территориях Сирии, где проживают друзы.