СМИ: Часть территории Сирии попросилась в состав Израиля 14.12.2024, 9:27

6,376

Речь идет о шести населенных пунктах.

Часть территории Сирии попросилась в состав Израиля после падения режима Асада. Речь идет о шести поселках на юге Сирии, где проживают друзы - арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама.

Об этом пишет Jewish Press.

Друзы опасаются преследования со стороны новых сирийских властей, среди которых есть радикальные исламистские группировки.

В Сети опубликовано видео народного собрания в одном из друзских поселений на юге Сирии, куда вошли израильские войска. Выступающий заявил, что проживающие здесь друзы хотят находиться под израильским правлением и просят Израиль не покидать деревни в южной части Сирии.

Сирийские друзы на протяжении долгого времени были лояльны режиму Асада, поскольку их традиция предписывает проявлять лояльность к властям страны, в которой они живут. Помимо Сирии, друзы также проживают в Израиле, Ливане и Иордании.

До начала гражданской войны в Сирии община друзов насчитывала порядка 700 тысяч человек.

Накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с духовным лидером израильской друзской общины Мавафеком Тарифом, в ходе которой обсуждалось обеспечение стабильности на южных территориях Сирии, где проживают друзы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com