Ехавший из Могилева поезд пришел в Осиповичи с задержкой на полтора часа
- 14.12.2024, 9:48
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В БелЖД дали туманное объяснение.
Вечером в пятницу, 13 декабря, поезд региональных линий экономкласса № 6587 выехал из Могилева в Осиповичи. Однако спустя час он остановился «по техническим причинам» и в итоге опоздал в пункт назначения, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Поезд был «по техническим причинам остановлен на станции Вендриж (в 30 км от Могилева. — Прим. ред.) в 19.02», проинформировали в БЖД.
Белорусская железная дорога «приняла необходимые меры по доставке пассажиров к местам назначения», сообщали на предприятии.
Позже там рассказали, что поезд прибыл в Могилев в 22.46.
«Задержка поезда составила 1 час 32 минуты. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БЖД.