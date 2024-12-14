закрыть
14 декабря 2024, суббота, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ехавший из Могилева поезд пришел в Осиповичи с задержкой на полтора часа

  • 14.12.2024, 9:48
  • 2,220
Ехавший из Могилева поезд пришел в Осиповичи с задержкой на полтора часа

В БелЖД дали туманное объяснение.

Вечером в пятницу, 13 декабря, поезд региональных линий экономкласса № 6587 выехал из Могилева в Осиповичи. Однако спустя час он остановился «по техническим причинам» и в итоге опоздал в пункт назначения, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд был «по техническим причинам остановлен на станции Вендриж (в 30 км от Могилева. — Прим. ред.) в 19.02», проинформировали в БЖД.

Белорусская железная дорога «приняла необходимые меры по доставке пассажиров к местам назначения», сообщали на предприятии.

Позже там рассказали, что поезд прибыл в Могилев в 22.46.

«Задержка поезда составила 1 час 32 минуты. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БЖД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников