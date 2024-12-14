Ехавший из Могилева поезд пришел в Осиповичи с задержкой на полтора часа 14.12.2024, 9:48

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В БелЖД дали туманное объяснение.

Вечером в пятницу, 13 декабря, поезд региональных линий экономкласса № 6587 выехал из Могилева в Осиповичи. Однако спустя час он остановился «по техническим причинам» и в итоге опоздал в пункт назначения, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд был «по техническим причинам остановлен на станции Вендриж (в 30 км от Могилева. — Прим. ред.) в 19.02», проинформировали в БЖД.

Белорусская железная дорога «приняла необходимые меры по доставке пассажиров к местам назначения», сообщали на предприятии.

Позже там рассказали, что поезд прибыл в Могилев в 22.46.

«Задержка поезда составила 1 час 32 минуты. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БЖД.

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