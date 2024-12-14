«Муж подарил серьги с бриллиантами за 2800 рублей, но они не застегиваются» 1 14.12.2024, 10:19

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Белоруски спорят с ювелирными магазинами.

Двум белорускам подаренные ювелирные украшения принесли неприятные эмоции. Цена вопроса в одном случае — больше 1000 рублей, а в другом — почти 2800. Украшения, по их словам, носить не удается: одно деформированное, второе не застегивается. И да, эти подарки относятся к товарам, которые обмену и возврату не подлежат. Журналисты Onliner разобрались с юристами, какие есть шансы вернуть деньги.

«Просто выброшенные деньги, а у нас такое важное событие»

Историю неудачной покупки кольца рассказала журналистам Елена из Минска.

— Мой молодой человек купил обручальное кольцо в магазине «7 карат», сделал с ним предложение. Я беру кольцо, а оно деформированное и не соответствует размеру. У нас его в тот же день не хотели принимать. Это была пятница, приехали через 20 минут после покупки, но сказали приезжать в понедельник, когда будет заведующая. В итоге нам пришел отказ с информацией, что на кольцо было оказано механическое воздействие.

По словам Елены, кольцо достали с витрины. Его покупал молодой человек, а она кольцо в момент покупки не видела и не примеряла. Елена говорит, что ее жених знал, что она носит 17-й размер — и такой указан на этикетке. И добавляет, что в магазине позже измерили размер — он оказался меньше заявленного.

Елена обращает внимание на то, как закреплен камень: один из «усиков», которые держат бриллиант, короче остальных.

— У меня была надежда на эти «усики», потому что видно, что дефект: все четыре грани, которые держат бриллиант, должны быть одинаковые. Может быть, размер сыграет свою роль (для возврата. — Прим. ред.), но ничего. Просто выброшенные деньги, а у нас такое важное событие.

Собеседница уточняет, что спрашивала у жениха, почему тот не осмотрел кольцо перед покупкой.

— Он говорит: «Продавец достала с витрины, в своих руках показала, положила в коробочку — и я на радостях поехал дарить».

В ответе торговой сети говорится, что при визуальном осмотре их специалисты зафиксировали деформацию шинки, мелкие царапины и нарушение правил эксплуатации. Покупателям предлагается забрать изделие обратно, а в случае несогласия — письменно потребовать экспертизу. Если эксперты придут к выводу, что вина на покупателе, ему придется возместить продавцу ее стоимость.

«Серьги с бриллиантами за 2800 рублей не застегиваются»

Татьяне неприятные эмоции доставило другое ювелирное изделие — серьги с бриллиантами. Цена вопроса в этом случае еще выше — 2790,21 рубля. Женщина признается, что не может носить подарок мужа из-за застежки.

— Муж подарил серьги с бриллиантами за большую сумму — 2800 рублей. У них явный дефект: они не застегиваются. Соответственно, нет возможности их носить. Я написала претензию. Деньги не возвращают. Написала заявление на расторжение договора купли-продажи — такая же история. Они хотят делать экспертизу: мол, она покажет, было ли механическое воздействие. Меня такая экспертиза не устраивает, потому что серьги изготовлены с нарушением технологического процесса: металл мягкий, и неправильно сконструирован крючок, он слишком тонкий. По ГОСТу он должен быть 1,2 миллиметра, а в серьгах он тоньше.

Татьяна рассказала журналистам, что по образованию она инженер-конструктор и понимает, что если изделие изначально сконструировано неправильно, то не будет правильно работать. Она считает, что деньги должны отдать без экспертизы по причине явного брака.

В торговой сети женщине ответили, что сейчас не находят оснований для возврата денег, связанных с товаром ненадлежащего качества. Предложили передать украшение для проверки на ювелирный завод.

Что говорит закон

Юристы, которые специализируются на защите прав потребителей, отмечают, что если у продавцов есть аргументы вроде «раз в товарном чеке стоит подпись покупателя, значит, он согласен с тем, что товар качественный», то эти аргументы несостоятельны.

— Да, быть может, на момент покупки товар и выглядит качественным, но на то и предусмотрен гарантийный срок, в течение которого продавец отвечает за недостатки, возникшие по его вине (если есть производственный недостаток). Ведь не каждый недостаток можно установить при покупке: некоторые проявляются только со временем, некоторые — в процессе эксплуатации, отдельные — при особых условиях использования.

По словам юристов, если в товаре обнаружен недостаток, потребитель должен обратиться к продавцу с требованием о замене, возврате или ремонте товара либо возмещении расходов по устранению недостатка. При этом, согласно пункту 11 статьи 20 Закона «О защите прав потребителей», продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости — провести проверку качества товара, в том числе с привлечением ремонтной организации.

Если между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) возник спор о наличии недостатков товара и причинах их возникновения, то последний обязан провести экспертизу товара за свой счет в порядке, установленном правительством Республики Беларусь. О месте и времени проведения такой экспертизы потребителя должны уведомить в письменной форме.

Потребитель также может провести экспертизу товара за свой счет. Если в результате этого будет установлено, что недостатки возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до момента передачи, то продавец обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также связанные с этим расходы на транспортировку товара.

— Иными словами, если потребитель считает, что товар некачественный, а продавец настаивает на том, что с товаром все в порядке, потребитель может провести экспертизу за свой счет, поставить эксперту свои вопросы на разрешение: например, соответствует ли технология изготовления товара требованиям технических нормативных актов, какова причина возникновения недостатка. Если экспертиза будет в пользу потребителя, ему вернут деньги и за товар, и за экспертизу, а также компенсируют убытки, которые он понес (затраты на дорогу, компенсация за отсутствие на рабочем месте и так далее). Если же экспертиза будет в пользу магазина, увы, все расходы лягут на потребителя, — говорят юристы.

Несколько организаций, куда можно обратиться за экспертизой:

Центр судебных экспертиз

Судебно-экспертная коллегия

«Правит эксперт»

Юристы по правам потребителей также отмечают, что на ювелирные изделия есть гарантия — часто это шесть месяцев, но за недостатки продавец отвечает в течение двух лет, если потребитель докажет, что они возникли до момента передачи ему товара.

Как дальше будут развиваться события, сейчас зависит от беларусок. Как следует из ответов, продавцы действуют в правовом поле, предлагая покупателям заявить требования о проведении экспертизы за счет продавцов. Спор может быть разрешен по факту проведения экспертизы или судебного разбирательства, если покупатели решат таким образом отстаивать свои интересы.

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