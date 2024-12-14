Медведев выкатился со своим номером вовремя 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

14.12.2024, 10:24

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В Кремле отметили пятницу 13-го.

На цирковой российской сцене закатных 20-х Дмитрий Медведев наряду с другими (Песков, Захарова) исполняет развлекательную роль.

Сегодня Медведев объявил, что перед Россией сейчас стоит задача «закрепить идею своей незаменимости для Украины». Принимая во внимание все обстоятельства, шикарно звучат слова «закрепить» и «незаменимость».

Принимая во внимания, что сегодня пятница 13-е, время киношных маньяков (включая знаменитый одноименный слэшер), Медведев выкатился со своим номером вовремя, порождая в сознании публики образы маньяков («никуда от меня не скроешься») и рукастых семейных самодуров («либо ты будешь моей, либо я тебя убью»). Последний образ тоже хорошо узнаваем хотя бы по фильму «В постели с врагом».

Говорить о подходе, основанном на привлекательности своей страны, на интересе людей в других государств к созданной модели общественной жизни, в наших обстоятельствах, разумеется, не приходится. За четверть века верхушка во главе с Путиным создала такое пугающее чудище, что нет ни одной страны в мире, которая видела бы в сегодняшней России идеал, к которому стоило бы стремиться.

«Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке»,- писал Арсений Тарковский. Этот образ точен для «незаменимости», предложенной Медведевым.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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