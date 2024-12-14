В Грузии проходят выборы президента с единственным кандидатом
- 14.12.2024, 10:41
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Протестующие уже собираются у здания парламента.
В Грузии в субботу, 14 декабря, начались выборы президента, которые действующая лидер страны Саломе Зурабишвили называет нелегитимными. Единственный кандидат — ветеран футбола Михаил Кавелашвили.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
14 декабря коллегия выборщиков избирает президента страны. Единственный кандидат — ветеран футбола Михаил Кавелашвили. Его кандидатуру выбрал председатель партии Грузинская мечта, прокремлевский миллиардер Бидзина Иванишвили.
Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия.
Параллельно у здания парламента Грузии собираются противники Грузинской мечты. Также действующая президент Зурабишвили появилась на территории у парламента и направлялась к президентской резиденции.
Вблизи грузинского парламента уже мобилизован спецназ и дополнительные подразделения силовиков. Во Дворце парламента Грузии действует желтый уровень безопасности — вход посетителей ограничен.
12 декабря оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают президентские выборы, которые должны состояться 14 декабря. Об этом говорится в совместном заявлении партий Коалиция за перемены, Единство — Национальное движение, Сильная Грузия и Гахария за Грузию.
Парламент Грузии назначил президентские выборы на 14 декабря. Впервые они должны пройти непрямым путем — голосовать будет не народ, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — всех членов парламента Грузии и высших представительных органов самопровозглашенных Абхазской и Аджарской «республик».
Инаугурация президента должна состояться 29 декабря.
В Грузии уже 14 дней продолжаются митинги из-за отказа от евроинтеграции. Наибольшая активность акций протеста прогнозируется ближе к субботе, 14 декабря, в день президентских выборов.