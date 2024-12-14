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Лукашенко улетел в Оман

  • 14.12.2024, 10:56
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Лукашенко улетел в Оман

Диктатор надеется на переговоры с султаном.

Александр Лукашенко утром 14 декабря вылетел с рабочим визитом в Султанат Оман, сообщила его пресс-служба.

В планах диктатора — переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Основное внимание в ходе визита будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес», — сообщили в пресс-службе диктатора.

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