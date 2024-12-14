«Я небогатый человек, но до этого не унижусь» 2 14.12.2024, 10:59

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Белорусы спорят из-за российского ритейлера, который завоевывает наш рынок.

Белоруска возмутилась в TikTok отзывами некоторых земляков о товарах в магазинах низких цен «Светофор». Мол, люди считают, что качество продукции там хуже, потому и стоит она дешевле. Но девушка убеждена, что подобные торговые сети — спасение. Она прошлась с камерой между стеллажами с товарами, показала ассортимент и прокомментировала его. Ролик набрал больше 2000 комментариев: некоторые зрители солидарны с авторкой, но есть и те, кто «в «Светофор» ни ногой», пишет «Зеркало».

— Одна знакомая сказала мне, что в «Светофоре» товары покупают только бомжи. Что? «Светофор» точно такой же магазин, в котором продаются те же товары, которые мы покупаем с вами в других магазинах, но по другим ценам, — отметила автор ролика.

Девушка прошлась по сетевому магазину и показала, что и за сколько там продается. Она заметила, что на многие товары цены там ниже, чем в других магазинах.

— Вот, например, детский сок с нормальным сроком годности, такой же мы покупаем и в других местах. Зачем переплачивать? Тем более что я сейчас не работаю, поэтому надо считать деньги, прежде чем тратить.

Блогерша отметила, что она не видит ничего плохого в том, чтобы покупать продукты в «Светофоре», хотя сама этого не делает. Но она считает, что, прежде чем брать что-то съедобное, надо посмотреть на состав, мол, какие претензии могут быть у человека к качеству, если он берет не сметану, а «сметанный продукт».

Тиктокерша сообщила, что она постоянно покупает в торговой сети салфетки для чистки салона автомобиля и они ей очень нравятся. Также довольна женскими гигиеническими прокладками, и особенно их ценой — 3 рубля за пачку. Кроме того, белоруска покупает в «Светофоре» бытовую химию, гели для душа, мыло, освежители воздуха, другие товары для дома, книжки для ребенка и прочее.

— Неужели вы думаете, что они кардинально отличаются по качеству от тех, которые вы купите в другой сети? Уверена, что нет, они такие же, только там они продаются по другим ценам. Ну чем отличается средство для мытья окон за рубль с хвостиком от другого? Мне все равно, каким мыть стекла.

В свой визит в магазин девушка планировала купить стиральный порошок. При этом она считает, что все они одинаково эффективны. Правда, при стирке белого белья она добавляет отбеливатель или выбирает более длительный режим стирки.

Блогерша сообщила, что раньше она покупала недорогие светильники мужу для работы в гараже. Они функционируют нормально, но автор сказала, что лучше при покупке таких товаров сохранять чек — в случае неисправности его можно вернуть, ведь гарантия действует.

В комментариях под роликом некоторые люди согласились: товарами и ценами в «Светофоре» они довольны. Но значительная часть зрителей дискаунтер захейтили.

Вот некоторые отзывы пользователей TikTok:

«А в каком магазине натуральный продукт, хоть один назовете? Банально взять сок из „Светофора“ и „Копеечки“ — состав одинаковый. Про мясные вообще молчу».

«Отличная сеть. Это не магазин, а склад, поэтому дешевле. Одинаковый товар завозят и в другие сети, для них специально не готовят».

«Продукты там все низкого качества, а консервацию вообще нельзя употреблять. Но каждый делает свой выбор. Если вам нравится, то это ваше дело».

«Они просто экономят на стеллажах и оформлении магазина, за этот счет и цена ниже, а так все одинаково».

«Эти слухи пускают коммерсанты, которым «Светофор» цены сбивает. Все там то же самое, у меня жена — товаровед, говорит, что поставщик один, мясокомбинат один».

«Я согласна про бумагу туалетную, прокладки и прочее — это можно брать в «Светофоре». Но продукты — извините. Я один раз закупилась, а потом скормила другим».

«Лучше меньше кушать, но кормить свою семью качественными продуктами».

«Ни в коем случае мясное там не брать!»

«Я работаю на складе мороженого. Товар отгружаю с одного поддона, что на «Светофор», что в другой магазин. У нас фабрика не фасует специально для этой сети».

«Продукты не такие же. У меня сестра в мясной компании работает, для «Светофора» и «Маяка» они делают специально другую колбасу, из отходов. Даже детское питание там брать нельзя».

«Я небогатый человек, но до «Светофора» не унижусь. Моя семья ест нормальные продукты».

«Постоянно закупаюсь там, просто я знаю, что можно брать, а что — нет. Моя мама там закупается. Но мы далеко не бомжи. Я — ИП, и квартира, и машина есть».

Сеть магазинов низких цен «Светофор» основали в 2009 году. На сайте компании отмечено, что их торговые точки сперва появились в России, в Беларуси они работают с 2017 года. Понижение прайса возможно благодаря снижению расходов: минимальному оформлению торгового зала, небольшому количеству персонала, упрощенной выкладке продукта. Сеть работает напрямую с заводами-изготовителями.

«Светофор» и в 2024 году продолжает открывать новые магазины в Беларуси.

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