ГУР узнало важную информацию о солдатах КНДР в Курской области 14.12.2024, 11:11

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Украинская разведка рассказала, к чему их готовят.

Вероятно, в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется.

Об этом сообщает ГУР.

По данным разведчиков, командование подразделений северокорейской армии в РФ получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области.

«Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия», - отметили в ГУР.

Кроме того, как добавляют в разведке, 13 декабря подразделения КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний, а часть личного состава войск скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.

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