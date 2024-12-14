«За год машина потеряла почти половину цены» 14.12.2024, 11:23

Владельцы электрокаров в Беларуси столкнулись с проблемой.

Владельцы электрокаров в Беларуси говорят, что поддержанные «электрички» не пользуются большим спросом и сильно теряют в цене, пишет «Наша Ніва».

Tesla дешевеет на глазах?

Tesla model 3 2020 года выпуска в декабре 2023 года в Беларуси в среднем стоила $32 тысячи. Спустя год средняя цена снизилась до 23 тысяч долларов.

Tesla model X 2020 года за год подешевела с 62 тысяч долларов (декабрь 2023 года) до 52 тысяч долларов. Но если взять более длительный период, то падение будет еще более заметным.

Так, например, четырехлетние (2018 г.в) Tesla model X в Беларуси в декабре 2022 года продавались в среднем за 70 тысяч долларов. Теперь же четырехлетнюю (2020 г.в) Tesla model X отдают в среднем за 55 тысяч, а машина 2020 года выпуска за два года подешевела ровно в 2 раза.

Примечательно, что в предыдущие годы сама Tesla неоднократно снижала цены на новые авто, чтобы делать их более конкурентоспособными. Компания Илона Маска могла себе это позволить, потому что стартовый процент маржи был довольно высоким. Считается, что маржа Tesla остается одной из самых высоких в автомобильной промышленности.

Такие действия американского автопроизводителя вызвали возмущение покупателей, которые успели приобрести авто по старым ценам, так как это автоматически означало, что их машины также теряют в цене дополнительные пару тысяч долларов. Не в восторге от регулярных дисконтов от Tesla также лизинговые компании и владельцы автопрокатов, так как остаточная стоимость этих машин снижается слишком сильно.

«Китай» также не удержал ценник

С китайскими «электричками» ситуация выглядит еще более драматично.

Например, наделавший шума в автомобильном окружении, Zeekr 001 в мае 2023 года продавался новым за 74-75 тысяч долларов. Сейчас цены на новый Zeekr 001 в зависимости от комплектации колеблются в пределах 43-57 тысяч долларов.

Годовалые авто с пробегом теперь продают по ценам от 36 300 до 45 500 долларов.

Другой яркий пример — BYD Song Plus EV. Весной 2023 года эти электрические кроссоверы продавались по ценам от 39 до 41 тысячи долларов.

Сейчас новые BYD Song Plus EV доступны по ценам от 24 500 до 29 500 долларов.

Примечательно, что подержаных BYD Song Plus EV почти нет в продаже. А цены на годовалые авто с пробегом начинаются с 20 тысяч долларов, что чуть больше 50% от цены, которую нужно было заплатить за это авто год назад, когда оно было новым.

Все электромобили дешевеют, но не все так быстро

Так, например, электрические Nissan Leaf 2020 года выпуска за год потеряли около 15%. В декабре 2023 года за такие авто в среднем просили $20 638, а сейчас $17 750.

А что с авто на традиционном топливе?

BMW 5 серии 2019 года в декабре 2023 года стоила в среднем 35 680 долларов. Спустя год цена не только не изменилась, но даже немного подросла. Сейчас средняя стоимость таких машин составляет 36 162 доллара.

BMW X3 2020 года выпуска за год потеряла в цене всего 6%. Прошлым летом в среднем за эту машину просили 43 650 долларов, а сейчас 41 089.

Примечательно, что электрические BMW i3 теряют в цене куда более активно, чем авто той же марки с двигателями внутреннего сгорания.

Так, например, BMW i3 2019 года выпуска потеряла за год 14% от прошлогодней цены — 23 600 долларов против 20 322.

Не теряют в цене такие авто, как Ford Mustang. Год назад средняя цена на Mustang 2019 года выпуска составила 29 077 долларов. За год машина постарела и выросла в цене, сейчас за них в среднем просят $32 657.

Что может остановить этот процесс?

Для того, чтобы подержаные электромобили перестали быстро дешеветь, как минимум должны перестать снижаться цены на новые авто в этом сегменте.

Во-вторых, должен быть хороший спрос на такие авто на вторичном рынке, что также под вопросом, особенно когда речь идет о машинах китайских брендов. Китайские автопроизводители быстрыми темпами выпускают новые модели и делают рестайлинг через 2-3 года нахождения на конвейере. Причем новая или обновленная модель, как правило, начинает продаваться дешевле, чем предыдущая. Естественно, что это будет негативно сказываться на стоимости подержаных машин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com