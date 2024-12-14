«Гертруда» не упала на грудь Телеграм-канал «СерпомПо»

14.12.2024, 11:24

Путин не дорабатывает.

Даже Золотов нынче со званием Героя России (не говоря уже о Кадырове). Но нижнему спикеру Володину все никак не присвоят героическое звание.

Конечно, имело бы смысл обсудить присвоение Володину звания Героя Труда, «дать Гертруду», как говорили в СССР. За что?

За пропаганду традиционной семьи, за следование этому идеалу в личной жизни и сопутствующую тяжелую борьбу с ЛГБТ. То есть, с их «пропагандой». Сколько усилий предпринял Володин по защите тылов начальства, пока оно, доверчиво повернувшись задом к любящей стране, сражается с НАТО!

Почему же не бросить за это на мужественную грудь нижнего спикера «Гертруду»? Отвечайте, Путин! Дали бы, и можно было бы организовать тур Володина по России с пропагандой традиционных семейных ценностей – двинулся бы он в развращенную западным кино «глубинку», учить народ уму-разуму. Не дорабатываете. Есть еще резервы.

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