«Гертруда» не упала на грудь
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.12.2024, 11:24
Путин не дорабатывает.
Даже Золотов нынче со званием Героя России (не говоря уже о Кадырове). Но нижнему спикеру Володину все никак не присвоят героическое звание.
Конечно, имело бы смысл обсудить присвоение Володину звания Героя Труда, «дать Гертруду», как говорили в СССР. За что?
За пропаганду традиционной семьи, за следование этому идеалу в личной жизни и сопутствующую тяжелую борьбу с ЛГБТ. То есть, с их «пропагандой». Сколько усилий предпринял Володин по защите тылов начальства, пока оно, доверчиво повернувшись задом к любящей стране, сражается с НАТО!
Почему же не бросить за это на мужественную грудь нижнего спикера «Гертруду»? Отвечайте, Путин! Дали бы, и можно было бы организовать тур Володина по России с пропагандой традиционных семейных ценностей – двинулся бы он в развращенную западным кино «глубинку», учить народ уму-разуму. Не дорабатываете. Есть еще резервы.
Телеграм-канал «СерпомПо»