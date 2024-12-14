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Невидимые боеголовки и боевой Орешник Шредингера

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  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 14.12.2024, 11:46
  • 5,458
Невидимые боеголовки и боевой Орешник Шредингера

У Асада планы были еще детальнее, чем у Лукашенко.

Кое-кто в четверг был занят важным делом. Кое-кто в четверг утверждал план своей обороны на ближайшую пятилетку. Я даже не буду по этому поводу умиляться: а кто тут у нас такие оптимисты? А кто тут у нас думает, что в перспективе пятилетки ему будут актуальны планы обороны?

Я тебе про другое скажу. Вот план обороны кое-кто утверждал буквально недавно. А еще утверждал приказ на охрану государственной границы. И планы оперативного реагирования на изменение военно-политической обстановки. И стратегические ответы на внешние вызовы. И тактические ответы кое-кто тоже утверждал регулярно.

Правда, пятилетних планов кое-кто пока не утверждал. А кое-кто любит пятилетние планы. Пятилетние планы дают кое-кому приятное чувство уверенности в своем завтрашнем дне.

В том смысле, что если ты запланировал что-нибудь на пять лет вперед, то возникает ложное ощущение, что у тебя будет завтрашний день. И не только у тебя. Главное, что оно возникает у твоих генералов.

А в смысле практической пользы пятилетнего оборонительного плана я немного сомневаюсь. Я имею в виду, что мы, конечно, не знаем всех деталей. Мы вообще никаких деталей не знаем. Но у меня есть смутное ощущение, что планировавшие этот план генералы про все детали тоже не в курсе.

Потому что ключевая, как я понимаю, деталь плана обороны – это невидимые миру ядерные боеголовки и боевой Орешник Шредингера. Ну с боеголовками все понятно. Невидимые боеголовки уже невидимо разместили. А к Орешнику у меня имеются вопросы.

Вот генерал Муравейко сказал, что кое-кто дал генералам детальное поручение детально определить места размещения и детальные способы применения этого оружия. Но когда генерала Муравейко спросили, сколько всего будет Орешников, он ответил, что об этом знает только Путин.

То есть кое-кто детально поручил своим генералам детально разместить неизвестное современной науке количество Орешников. Потому что если бы количество было известно, то с размещением на местах мог бы справиться любой дурак. А с детальным размещением неизвестного количества оружия любой дурак не справится. Справятся только белорусские генералы.

Получается, что белорусские генералы, благодаря этому плану, будут заняты важным и полезным делом. Они будут шариться по карте, чтобы найти на ней места для размещения неизвестного количество Орешников.

И в этом, как я понимаю, состоит суть пятилетнего плана обороны: неизвестно где разместить неизвестное количество неизвестных науке вооружений, чтобы обороняться от неизвестного противника.

И я хочу сказать, что это, ххх, отличный план. Точный, ххх, как швейцарские часы.

А потому, что смысл не в плане. Смысл в том, что, когда собаке нечего делать, она красит будку. А когда кое-кому страшно, он составляет детальные планы своей обороны. Можно подумать в случае внезапных критических осложнений, он будет этими планами обороняться. Я подозреваю, что в случае внезапных критических осложнений эти планы пригодятся для других целей. И это хорошо, что в пятилетнем плане наверняка много страниц.

Вот я почему-то уверен, что у Асада, внезапная эмиграция которого произвела на кое-кого такое сильное впечатление, планы обороны были еще детальнее. И что, сильно ему эти планы помогли? Из всех планов ему пригодился только план эвакуации.

Ну и я не сомневаюсь, что у кое-кого такой план наверняка есть. А вот белорусским генералам над планами своей личной эвакуации стоило бы, конечно, хорошенько поработать. Потому что на всех генералов места в эвакуации не хватит.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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