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В Барановичах вошли в оборот «цубли» и «дубли»

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  • 14.12.2024, 12:17
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В Барановичах вошли в оборот «цубли» и «дубли»

Как отличить подделку?

В Барановичах и его районе по-прежнему фиксируются случаи использования сувенирных денежных знаков, внешне напоминающих белорусские рубли. Только за ноябрь зарегистрировали два новых инцидента с «цублями» и «дублями», пишет «Онлайнер».

С начала 2024 года в Барановичах выявлено более 20 подобных случаев, а в районе — еще четыре. Пик активности пришелся на лето. Тогда, по инициативе МВД, продажа сувенирных банкнот, имитирующих реальные деньги, была приостановлена. Однако полностью изъять такие купюры из оборота пока не удалось.

Сувенирные деньги в основном имитируют купюры номиналом 5 и 200 рублей. За пределами Барановичей проблема также актуальна: с начала года в Беларуси зарегистрирован 331 случай сбыта таких подделок, тогда как за весь 2023 год их было только 14.

Как отличить подделку

На первый взгляд сувенирные деньги похожи на настоящие, но их легко распознать. На фальшивках указаны надписи:

«дублёў»;

«цублёў»;

«Souvenir money of Belarus»;

«Білет банка прыколаў»;

«Не является платежным средством».

Закон обязывает кассиров проверять деньги на подлинность как при приеме, так и при сдаче выручки. Невыполнение этих требований наказывается штрафом до 3 базовых величин.

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