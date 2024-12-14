В Барановичах вошли в оборот «цубли» и «дубли» 2 14.12.2024, 12:17

2,996

Как отличить подделку?

В Барановичах и его районе по-прежнему фиксируются случаи использования сувенирных денежных знаков, внешне напоминающих белорусские рубли. Только за ноябрь зарегистрировали два новых инцидента с «цублями» и «дублями», пишет «Онлайнер».

С начала 2024 года в Барановичах выявлено более 20 подобных случаев, а в районе — еще четыре. Пик активности пришелся на лето. Тогда, по инициативе МВД, продажа сувенирных банкнот, имитирующих реальные деньги, была приостановлена. Однако полностью изъять такие купюры из оборота пока не удалось.

Сувенирные деньги в основном имитируют купюры номиналом 5 и 200 рублей. За пределами Барановичей проблема также актуальна: с начала года в Беларуси зарегистрирован 331 случай сбыта таких подделок, тогда как за весь 2023 год их было только 14.

Как отличить подделку

На первый взгляд сувенирные деньги похожи на настоящие, но их легко распознать. На фальшивках указаны надписи:

«дублёў»;

«цублёў»;

«Souvenir money of Belarus»;

«Білет банка прыколаў»;

«Не является платежным средством».

Закон обязывает кассиров проверять деньги на подлинность как при приеме, так и при сдаче выручки. Невыполнение этих требований наказывается штрафом до 3 базовых величин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com