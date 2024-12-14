закрыть
14 декабря 2024, суббота, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Несколько стран могут обвалить нефтяную отрасль России

  • 14.12.2024, 12:27
  • 2,704
Несколько стран могут обвалить нефтяную отрасль России

В этом заинтересован не только избранный президент США Дональд Трамп.

Не только избранный президент США Дональд Трамп может обвалить цены на нефть. Есть ряд стран в Латинской Америке и на Среднем Востоке, заинтересованных в этом.

Также ЕС планирует ввести новые ограничения в отношении «теневого флота» России. Вероятно, они будут касаться лишения доступа к портам. Подробнее «24 Каналу» рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Евросоюз планирует утвердить 15-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Ограничения, в частности, будут касаться «теневого флота». Как предположил Липсиц, ЕС попытается запретить российским судам заходить в европейские страны.

К примеру, в Великобритании рассматривают вариант, чтобы не пропускать вражеские танкеры, которые перевозят нефть, через пролив Ла-Манш, а заставить их обходить через Атлантику.

«Думаю, что американцы попытаются запретить многим странам просто впускать эти корабли. Они станут изгоями. Будет сложно, к примеру, добираться из Балтики в Индию обходными путями. Если не пускают в порты, это очень трудно и вообще почти невозможно плавать»,

– объяснил Липсиц.

Только тотальные санкции могут повлиять на Россию, но Европа и США пока не смогли этого достичь. Страна-агрессор блокирует все их усилия через ООН. Пока россиян не выгнали из организации и Совбеза, не удастся создать хорошую систему действенных санкций.

Также обвалить нефтяную отрасль России можно из-за увеличения количества предложений на международном рынке. В частности, избранный американский президент Дональд Трамп обещал увеличить добычу нефти в США.

Кроме того, Канада, Бразилия, Гаяна и Саудовская Аравия планируют нарастить поставки. Также Штаты могут позволить Венесуэле экспортировать нефть.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников