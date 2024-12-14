Несколько стран могут обвалить нефтяную отрасль России 14.12.2024, 12:27

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В этом заинтересован не только избранный президент США Дональд Трамп.

Не только избранный президент США Дональд Трамп может обвалить цены на нефть. Есть ряд стран в Латинской Америке и на Среднем Востоке, заинтересованных в этом.

Также ЕС планирует ввести новые ограничения в отношении «теневого флота» России. Вероятно, они будут касаться лишения доступа к портам. Подробнее «24 Каналу» рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Евросоюз планирует утвердить 15-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Ограничения, в частности, будут касаться «теневого флота». Как предположил Липсиц, ЕС попытается запретить российским судам заходить в европейские страны.

К примеру, в Великобритании рассматривают вариант, чтобы не пропускать вражеские танкеры, которые перевозят нефть, через пролив Ла-Манш, а заставить их обходить через Атлантику.

«Думаю, что американцы попытаются запретить многим странам просто впускать эти корабли. Они станут изгоями. Будет сложно, к примеру, добираться из Балтики в Индию обходными путями. Если не пускают в порты, это очень трудно и вообще почти невозможно плавать»,

– объяснил Липсиц.

Только тотальные санкции могут повлиять на Россию, но Европа и США пока не смогли этого достичь. Страна-агрессор блокирует все их усилия через ООН. Пока россиян не выгнали из организации и Совбеза, не удастся создать хорошую систему действенных санкций.

Также обвалить нефтяную отрасль России можно из-за увеличения количества предложений на международном рынке. В частности, избранный американский президент Дональд Трамп обещал увеличить добычу нефти в США.

Кроме того, Канада, Бразилия, Гаяна и Саудовская Аравия планируют нарастить поставки. Также Штаты могут позволить Венесуэле экспортировать нефть.

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