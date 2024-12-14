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Глава Витебской области рассказал, что помешало быстро потушить пожар в ТЦ «Беларусь»

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  • 14.12.2024, 12:39
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Глава Витебской области рассказал, что помешало быстро потушить пожар в ТЦ «Беларусь»

Число пострадавших выросло до 16.

О состоянии пострадавших и чем осложнялась работа спасателей при ликвидации пожара в ТЦ «Беларусь», который произошел в Витебске 13 декабря, рассказал БелТА председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

По данным чиновника, число пострадавших выросло до 16.

«Три было тяжелых, из них два тяжелых за счет отравления угарным газом и дымом. Очень много порезов, когда люди сами пытались выбраться и разбивали окно», — отметил Александр Субботин.

Он добавил, что пострадали также два спасателя, но их жизни уже ничего не угрожает.

Председатель облисполкома подчеркнул, что у пожарных была непростая работа.

«Где-то к ночи пожар был затушен. Осложнялось тем, что там было очень много деревянных конструкций, очень много пластика», — рассказал Александр Субботин.

Вчера на ликвидации пожара, который охватил 2 тыс. кв. м, работали 90 работников МЧС и 21 единица спецтехники. Причина и обстоятельства происшествия выясняла выехавшая на место оперативно-следственная группа.

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