«Это инструмент серьезного давления на Путина» 14.12.2024, 12:49

Эксперт рассказал, как европейские войска могли бы существенно помочь Украине.

Во Франции выдвинули идею создать миротворческий военный контингент, который после окончания войны мог бы быть в Украине. Европейские войска могли бы занять так называемую «серую зону».

Политолог Николай Давидюк рассказал «24 Каналу», что Эммануэль Макрон заверил Украину в поддержке, даже если ее не будет со стороны США. Ведь он понимает всю опасность в случае победы России.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас помощь Украине стоит миллиарды, но если Украина проиграет и Путин пойдет дальше, то это будет стоить триллионы. Поэтому поддержка нашей страны сохранится.

Сейчас озвучивают различные вариации, как все может произойти. Если говорим о миротворческой миссии после завершения войны, тогда это означает создание «серой зоны», будут оккупированные территории и неоккупированные.

«Пока нет понимания, какой мандат будет иметь миротворческая миссия. Будут ли бойцы иметь оружие, как будут действовать и к чему их можно привлечь. Но в любом случае даже разговоры о западных войсках имеют свое влияние.

Это инструмент давления на Путина. Макрон сказал о введении войск, а нам важно «схватить» этот месседж, чтобы он не исчезал из западных СМИ, чтобы электорат жил с такой мыслью и возможностью ее реализовать», – отметил политолог.

Он добавил, что европейские военные могли бы существенно помочь Украине в небе. Например, если бы к нам направили пилотов, тогда не пришлось бы ждать несколько лет пока наши бойцы проходят обучение.

«Самолеты могли бы стоять, например, в Польше, Румынии или странах Балтии, но пилоты оттуда взлетали и сбивали бы ракеты. Это могла бы быть действительно неплохая коллаборация», – подчеркнул Николай Давидюк.

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