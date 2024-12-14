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«Это инструмент серьезного давления на Путина»

  • 14.12.2024, 12:49
«Это инструмент серьезного давления на Путина»

Эксперт рассказал, как европейские войска могли бы существенно помочь Украине.

Во Франции выдвинули идею создать миротворческий военный контингент, который после окончания войны мог бы быть в Украине. Европейские войска могли бы занять так называемую «серую зону».

Политолог Николай Давидюк рассказал «24 Каналу», что Эммануэль Макрон заверил Украину в поддержке, даже если ее не будет со стороны США. Ведь он понимает всю опасность в случае победы России.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас помощь Украине стоит миллиарды, но если Украина проиграет и Путин пойдет дальше, то это будет стоить триллионы. Поэтому поддержка нашей страны сохранится.

Сейчас озвучивают различные вариации, как все может произойти. Если говорим о миротворческой миссии после завершения войны, тогда это означает создание «серой зоны», будут оккупированные территории и неоккупированные.

«Пока нет понимания, какой мандат будет иметь миротворческая миссия. Будут ли бойцы иметь оружие, как будут действовать и к чему их можно привлечь. Но в любом случае даже разговоры о западных войсках имеют свое влияние.

Это инструмент давления на Путина. Макрон сказал о введении войск, а нам важно «схватить» этот месседж, чтобы он не исчезал из западных СМИ, чтобы электорат жил с такой мыслью и возможностью ее реализовать», – отметил политолог.

Он добавил, что европейские военные могли бы существенно помочь Украине в небе. Например, если бы к нам направили пилотов, тогда не пришлось бы ждать несколько лет пока наши бойцы проходят обучение.

«Самолеты могли бы стоять, например, в Польше, Румынии или странах Балтии, но пилоты оттуда взлетали и сбивали бы ракеты. Это могла бы быть действительно неплохая коллаборация», – подчеркнул Николай Давидюк.

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