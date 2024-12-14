Сегодня ночью в Беларуси было до минус 12
- 14.12.2024, 12:54
Причем на юге страны.
Наиболее сильные морозы были на юге Беларуси. На метеостанции «Полесская» температура опускалась до -12,3°С, сообщает телеграм-канал nadvorie.
Это была пока самая низкая температура в сезоне-2024/25.
На западе Гомельской области было -10°С. В Минске — 5,5°С, в Вилейке — -7,7°С. В Шклове — -8°С.
На севере страны теплее, потому что он был прикрыт облаками теплого фронта, а на севере Витебской области идет даже небольшой снег.
В ночь на воскресенье ожидается -1..-7°С, максимальная днем -2..+3°С. На дорогах гололедица.