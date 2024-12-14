В Витебске после пожара в ТЦ «Беларусь» спасатели не нашли людей в помещениях 4 14.12.2024, 13:27

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Что произошло?

После ликвидации пожара в ТЦ «Беларусь», который произошел в Витебске 13 декабря, спасатели продолжили осматривать помещения торгового центра и не нашли там людей. Об этом сообщил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, пишет БелТА.

«Работники подразделений МЧС продолжают находиться на месте. Были обследованы все помещения на случай выявления людей. Этого не выявлено», — проинформировал Сергей Мелешкин.

Сообщалось, что в результате пожара пострадали 16 человек. Люди, спасаясь от огня, сами разбивали окна.

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