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Китайский вояж Медведева закончился двумя «неожиданностями»

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  • Вадим Денисенко
  • 14.12.2024, 13:29
  • 6,278
Китайский вояж Медведева закончился двумя «неожиданностями»

Пекин теперь будет более предметно вмешиваться в игру.

Китайский вояж Медведева завершился двумя «договоренностями». Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается Орешника, то он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда же Трамп обратится к Си с предложением надавить на Путина.

В Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию, может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Именно поэтому Путин попытается интенсифицировать действия вещи: мясные штурмы и обстрелы энергетики (что мы сегодня и увидели). Плюс, при необходимости, может применить Орешник.

Собственно, ничего нового, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай. Подчеркну: более предметно.

Отдельно стоит отметить: возможное появление Китая в этих переговорах, окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению. И нам уже сейчас надо писать возможные сценарии развития событий. Но куда легче тратить энергию на ежедневные срачи и поиски позитива в сирийских войнах. К сожалению, даже на экспертном уровне, об этом почти никто не хочет думать.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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