У одной из категорий белорусов появилась возможность досрочно выйти на пенсию 1 14.12.2024, 13:44

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Но при определенных условиях.

Подробности об условиях, при которых родители детей с инвалидностью могут досрочно выйти на пенсию, озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что для матерей и отцов, воспитывавших детей-инвалидов, предусмотрен досрочный выход на пенсию на пять лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Так, матерям — в 53 года, отцам — в 58 лет.

Матери могут досрочно выйти на пенсию, если они воспитывали детей-инвалидов не менее 8 лет до их совершеннолетия (18 лет), имеют 5 лет страхового стажа и 20 лет общего стажа.

Отцам досрочная пенсия назначается, если мать ребенка сформировала право на досрочную пенсию и отказалась от нее в пользу отца либо не успела воспользоваться своим правом в связи со смертью.

«С января 2025 года право на пенсию предоставлено также отцам, самостоятельно воспитавшим ребенка-инвалида без участия матери», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Условия те же: воспитание детей-инвалидов не менее восьми лет до их совершеннолетия (18 лет), пять лет страхового стажа и 25 лет общего стажа.

В ведомстве подчеркнули, что в 5 лет страхового стажа не засчитываются: время ухода за малолетними детьми, детьми-инвалидами, инвалидами первой группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста; время учебы; службы в армии; а также период получения пособия по безработице. Все эти периоды засчитываются в общий стаж.

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