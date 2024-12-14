Лукашенко похитил еще десять украинских детей из оккупированного Донецка 2 14.12.2024, 14:12

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Фонд Талая привез их в Беларусь.

Десять детей из самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» посетило Острошицкий городок (Минская область) по приглашению фонда паралимпийца Алексея Талая, следует из информации государственного информагентства «Минск-Новости», пишет издание «Позірк».

В материале дети названы «подопечными общественной организации «Дельфины» — возглавляемой Ольгой Волковой донецкой структуры, которая сотрудничает с оккупационными властями.

Утверждается, что цель поездки — «двухнедельное восстановительное лечение», причем некоторые из детей «прошли уже повторный курс».

По информации медиа, визитеры были в «клинике». Вероятно, речь о Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.

В «конце смены» дети, как сообщается, «подготовили концерт для других пациентов клиники и гостей», на котором присутствовал атташе посольства РФ Эльдар Ешалиев.

Официальный представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла 9 октября сообщил, что несмотря на то, что Беларусь не присоединилась к Римскому статуту МУС, режим Лукашенко может быть привлечен к ответственности за причастность к депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий.

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