Лукашенко похитил еще десять украинских детей из оккупированного Донецка

Лукашенко похитил еще десять украинских детей из оккупированного Донецка2
- 14.12.2024, 14:12
- 2,336
Фонд Талая привез их в Беларусь.
Десять детей из самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» посетило Острошицкий городок (Минская область) по приглашению фонда паралимпийца Алексея Талая, следует из информации государственного информагентства «Минск-Новости», пишет издание «Позірк».
В материале дети названы «подопечными общественной организации «Дельфины» — возглавляемой Ольгой Волковой донецкой структуры, которая сотрудничает с оккупационными властями.
Утверждается, что цель поездки — «двухнедельное восстановительное лечение», причем некоторые из детей «прошли уже повторный курс».
По информации медиа, визитеры были в «клинике». Вероятно, речь о Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.
В «конце смены» дети, как сообщается, «подготовили концерт для других пациентов клиники и гостей», на котором присутствовал атташе посольства РФ Эльдар Ешалиев.
Официальный представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла 9 октября сообщил, что несмотря на то, что Беларусь не присоединилась к Римскому статуту МУС, режим Лукашенко может быть привлечен к ответственности за причастность к депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий.