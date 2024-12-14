Атака ГУР на Краснодар: уничтожен самолет Су-30 и три локомотива 14.12.2024, 14:29

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Украинская разведка показала результаты на видео.

Украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае России. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.

Об этом сообщает ГУР.

«14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30», - говорится в сообщении.

Кроме того, 13 декабря разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

«Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины», - отметили в украинской разведке.

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