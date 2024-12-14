В России Z-активисты написали донос на правнучку Никиты Хрущева 1 14.12.2024, 14:32

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Нина Хрущева

Теперь ее проверяют на «шпионаж».

Генпрокуратура России начала проверку правнучки Никиты Хрущева Нины на «шпионаж» после того, как на ее высказывания донесли Z-активисты. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Какие именно слова Нины Хрущевой заинтересовали надзорное ведомство, не уточняется. В комментарии изданию «Вот Так» она сказала, что не знает о проверке.

В конце ноября «Ельцин Центр» отменил презентацию книги Нины Хрущевой после жалоб тех же Z-активистов. Также участники движения обещали содействовать внесению писательницы в список иноагентов.

С 1991 год Нина Хрущева живет в США. С 2002 года она — профессор международных отношений в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке. Хрущева регулярно критикует Путина, а в 2022 году высказалась против вторжения России в Украину, подчеркнув, что ее прадед — Никита Хрущев — посчитал бы подобное решение Путина «презренным».

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