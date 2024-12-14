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В России Z-активисты написали донос на правнучку Никиты Хрущева

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  • 14.12.2024, 14:32
  • 2,384
В России Z-активисты написали донос на правнучку Никиты Хрущева
Нина Хрущева

Теперь ее проверяют на «шпионаж».

Генпрокуратура России начала проверку правнучки Никиты Хрущева Нины на «шпионаж» после того, как на ее высказывания донесли Z-активисты. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Какие именно слова Нины Хрущевой заинтересовали надзорное ведомство, не уточняется. В комментарии изданию «Вот Так» она сказала, что не знает о проверке.

В конце ноября «Ельцин Центр» отменил презентацию книги Нины Хрущевой после жалоб тех же Z-активистов. Также участники движения обещали содействовать внесению писательницы в список иноагентов.

С 1991 год Нина Хрущева живет в США. С 2002 года она — профессор международных отношений в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке. Хрущева регулярно критикует Путина, а в 2022 году высказалась против вторжения России в Украину, подчеркнув, что ее прадед — Никита Хрущев — посчитал бы подобное решение Путина «презренным».

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