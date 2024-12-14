Рыбак поймал огромного судака на Припяти 1 14.12.2024, 14:38

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Улов стал рекордом по этой рыбе в Беларуси.

C отличным уловом с рыбалки на Припяти под Житковичами вернулся домой житель Бобруйска. Трофеем стал огромный судак, вес которого составил 7,7 килограмма, сообщает Onlíner.

— Изначально мы собирались с напарником поехать на Светлогорское водохранилище, но он приболел. И я решил съездить на Припять, где уже неоднократно рыбачил. Да и рыбацкое чутье подсказывало: это мой шанс [на трофей], — говорит Андрей Шевчик. — Поначалу откатался на лодке три часа, но безрезультатно, ничего не клевало. Проехав 200 км на рыбалку, было обидно возвращаться ни с чем, и я решил выйти на берег, упорядочить свои мысли, перекусить и подумать, как ловить дальше.

Вскоре Андрей продолжил рыбалку и на глубине 2,7 метра, показанной эхолотом, почувствовал клев.

— Был ощущение, что у меня на крючке мешок с картошкой повис. А я еще при этом немного газанул, лодка ускорилась, и рыбу, как пробку из бутылки с шампанским, выдрало на поверхность. Я выключил передачу и начал «выкачивать» рыбу. В принципе, большого сопротивления судак не оказывал. Поймал его на спиннинг, приманка — воблер, — вспоминает в разговоре с Onlíner рыбак.

Андрей рассказывает, что это самый крупный судак, которого он когда-либо ловил: длина рыбы составила 85 см, вес — 7,7 кг.

Интернет-издание fishingby.com утверждает, что улов Андрея — рекорд по судаку в Беларуси. Предыдущий якобы принадлежал гомельчанину Евгению Бутьковцу. Летом он поймал судака на 7,1 кг. Но есть сведения от самих рыболовов, согласно которым самые крупные экземпляры судаков в Беларуси составляли 13—14 кг. Таких ловили на Лукомском озере. Один из рыбаков — читатель Onlíner — рассказал нам, что 2 года назад на этом водоеме поймал такую рыбину на 8,2 кг.

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