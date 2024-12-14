«Путин побоится лететь, он откровенный трус» 2 14.12.2024, 14:46

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Политолог оценил заявление спецпредставителя США по делам Украины.

Специальный представитель США по делам Украины Кит Келлог заявил, что война может завершиться в ближайшие несколько месяцев. Он видит это таким образом, что Дональд Трамп пригласит в Вашингтон Владимира Путина и Владимира Зеленского для прямых переговоров.

Встреча президентов в США маловероятна. Таким мнением с «24 Каналом» поделился политолог Игорь Рейтерович, отметив, что переговоры могут происходить с участием представителей стран.

«Я убежден, что Путин просто может побояться туда лететь, поскольку он откровенный трус. С одной стороны для него было бы приятно приехать в Соединенные Штаты, но он согласится поехать только, если будут условия, которые его устроят», – сказал политолог.

Впрочем мы надеемся, что таких условий не будет. А что касается переговоров, то хотя Кит Келлог говорит о президентах России и Украины, но маловероятно, что они сядут за один стол. Конечно, вопрос войны должны обсуждать лидеры государств, но сначала могут собраться представители.

«Я не представляю, что мы увидим подписание какого-то документа Зеленским и Путиным. С большой вероятностью, это будут делать совсем другие люди. Также учитываем, что это не мирный договор, который признается двумя сторонами», – добавил Игорь Рейтерович.

Понятно, что пока Украина не вернет свои территории, то никакого соглашения быть не может. А подписание представителями Украины и России документа о перемирии или о приостановлении активной фазы боевых действий возможно. Но для этого не нужно лететь в Вашингтон, может быть третья страна.

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