WhatsApp получил новые функции для звонков, которых очень не хватает в Telegram 14.12.2024, 14:57

Все нововведения уже доступны в актуальной версии.

Создатели WhatsApp представила свежее обновление мессенджера, в котором прокачали функции аудио- и видеозвонков. Не секрет, что они работают заметно лучше и стабильнее, чем в Telegram, а теперь станут еще и удобнее, пишет УНИАН.

Так, например, пользователи «зеленого» мессенджера теперь могут выбрать из группового чата несколько конкретных участников для совершения аудиовызова, вместо того чтобы инициировать звонок сразу всей группе или каждому отдельно.

Кроме того, в мессенджере появились новые эффекты для видеозвонков, функция караоке-микрофона и голосовой фильтр с «подводным» эффектом. Главный конкурент WhatsApp – Telegram – не предлагает такого функционала.

Разработчики также утверждают, что им удалось значительно улучшить качество связи в десктопной версии WhatsApp: звонки начнут проходить быстрее, сбоев станет меньше, а разрешение видео станет четче.

Все нововведения уже доступны в актуальной версии WhatsApp. Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней.

WhatsApp получил новые функции для звонков, которых очень не хватает в Telegram

В предыдущем обновлении разработчики WhatsApp добавили в мессенджер расшифровку голосовых сообщений в текст. Аналогичная функция есть и в Telegram, но полноценно доступна только в премиуме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com