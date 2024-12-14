«Случилась большая беда» 2 14.12.2024, 15:27

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Виктор Велюго

Владелец горевшего витебского ТЦ рассказал, что с объектом будет дальше.

Владелец ТЦ «Беларусь» Виктор Велюго рассказал журналистам о судьбе арендаторов после пожара в торговом центре. Его слова приводит БелТА.

«Случилась большая беда, произошло возгорание, причину будет определять уже следствие. Все арендаторы должны успокоиться, мы сделаем все необходимое, чтобы люди не остались без возможности трудиться. Кому-то будут предоставлены в ближайшее время места в других торговых центрах», — сказал Виктор Велюго.

По его словам, в ТЦ будет проводиться ремонт. «После ремонта, естественно, все смогут вернуться на свои рабочие места, — отметил Виктор Велюго. — По материальным ценностям мы каким-то образом будем решать, чтобы пойти навстречу и произвести или предоставление без аренды помещений, или же компенсировать. Но это надо все смотреть».

Виктор Вилюго — основатель и директор ЧТУП «МегаЕвротекс», в активы которого входит ТЦ Беларусь. Это крупный витебский девелопер, на карте объектов которого значатся также ТРЦ «Мега», ТЦ «Пассаж», ТЦ «Омега», а также несколько офисных и бизснес-центров. В 2019 году Виктор Вилюго входил в список 200 богатейших людей Беларуси.

13 декабря на первом этаже торгового центра «Беларусь» в Витебске 13 декабря разгорелся пожар. Изначально сообщалось о трех пострадавших, позже их число выросло до 15. В спасательных работах были задействованы 21 единица техники и 90 человек. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 304 УК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере). Санкция статьи предусматривает исправработы, арест, ограничение свободы или до трех лет колонии.

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