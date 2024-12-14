«Первое, что произойдет — это бунт против Лукашенко и восстание»7
- 14.12.2024, 15:54
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Люди ненавидят диктатора, и это в Кремле хорошо понимают.
Российский оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков рассказал о том, почему белорусы не воюют в Украине.
— Беларусь не вовлечена в войну потому, что Лукашенко не будет контролировать страну в случае критической ситуации, — заявил Геннадий Гудков на канале «Мне тоже не нравится». — Его не поддерживает народ, и это показали выборы 2020 года.
Поэтому если беларусы вступят в войну, первое, что может произойти, это бунт против Лукашенко и какое-то восстание. Для Путина это опасно.
Думаю, они так и договорились друг с другом. Беларусь станет хорошей фабрикой для производства дополнительного вооружения и боеприпасов, прекрасной площадкой для размещения войск, для того, чтобы угрожать всяким ядерным оружием.
Это чушь, конечно, что Путин позволит распоряжаться российским оружием Лукашенко, но тем не менее в смысле угроз это работает.
Я не хочу умалять роли беларуского народа, но в первую очередь она в том, что люди ненавидят Лукашенко, и это в Кремле хорошо понимают.