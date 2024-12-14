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«Первое, что произойдет — это бунт против Лукашенко и восстание»

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  • 14.12.2024, 15:54
  • 4,438
«Первое, что произойдет — это бунт против Лукашенко и восстание»

Люди ненавидят диктатора, и это в Кремле хорошо понимают.

Российский оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков рассказал о том, почему белорусы не воюют в Украине.

— Беларусь не вовлечена в войну потому, что Лукашенко не будет контролировать страну в случае критической ситуации, — заявил Геннадий Гудков на канале «Мне тоже не нравится». — Его не поддерживает народ, и это показали выборы 2020 года.

Поэтому если беларусы вступят в войну, первое, что может произойти, это бунт против Лукашенко и какое-то восстание. Для Путина это опасно.

Думаю, они так и договорились друг с другом. Беларусь станет хорошей фабрикой для производства дополнительного вооружения и боеприпасов, прекрасной площадкой для размещения войск, для того, чтобы угрожать всяким ядерным оружием.

Это чушь, конечно, что Путин позволит распоряжаться российским оружием Лукашенко, но тем не менее в смысле угроз это работает.

Я не хочу умалять роли беларуского народа, но в первую очередь она в том, что люди ненавидят Лукашенко, и это в Кремле хорошо понимают.

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